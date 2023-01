Le fils de la légende de la chanson américaine Marvin Gaye est activement recherché par la police. Il est poursuivi pour voies de fait. Selon les informations rapportées par les médias américains, Marvin Gaye III aurait pointé une arme sur son cousin à Los Angeles. A en croire la précision apportée sur l’affaire par la plateforme américaine TMZ, les policiers auraient reçu un appel pour « dispute familiale » dans la soirée du jeudi 12 janvier. Sans pour autant donner plus de détails, il ressort de la situation que Marvin Gaye III se serait disputé avec son épouse et son cousin.

Il prend la fuite au volant de sa voiture

La situation aurait dégénéré et il aurait pointé une arme sur son cousin avant de s’en fuir au volant de sa voiture de sport. A l’arrivée de la police, le mis en cause était absent selon les confidences qui ont été faites par le voisinage. Pour l’heure, aucune personne n’a été arrêtée et les forces de sécurité n’ont signalé aucun blessé lié à cette situation. Rappelons que, le mis en cause s’est fait connaître pour avoir remporté il y a 10 ans environ contre Robin Thicke et Pharrell Williams. Ils avaient été traduits en justice pour violation du droit d'auteur sur leur chanson de 2013, "Blurred Lines". Ils avaient remporté à l’issue de ce procès 7,4 millions de dollars