C'est une information qui fait le tour de la toile. Les difficultés que traverse la famille royale après le mariage du Prince harry et de l'actrice Meghan Markle semblent avoir été sous-estimées. Dans son autobiographie, «Le suppléant», le prince Harry raconte ce qu'il décrit comme une violente attaque de son frère William après son mariage avec l'actrice Meghan Markle. Une description qui montre à quel point la relation entre les deux frères s'est fortement dégradée au fil des années. Le mari de Meghan Markle affirme que son frère a qualifié sa femme de «difficile» et «grossière»; ce à quoi il a répondu que son frère colportait les ragots de la presse people.

La tension est tellement montée que William "m'attrape par le col, brise mon collier, et... me jette au sol" a raconté le prince Harry. Harry raconte que cette altercation lui a causé une blessure visible au dos. Harry a accusé son frère «d'agir comme un héritier, incapable de comprendre pourquoi son jeune frère ne se contentait pas d'être un remplaçant». Des anecdotes contenues dans son nouveau livre qui bat déjà des records avant sa sortie aux USA et au Royaume-Uni risque de déclencher une nouvelle polémique pour la famille royale britannique déjà ébranlée par plusieurs autres polémiques dans le passé.

La sortie de ce livre intervient quelques semaines après un documentaire diffusé sur netflix et qui avait déjà créé un tollé au Royaume-Uni. Depuis plusieurs années le couple Harry et Meghan est la cible des détracteurs sur la toile, plusieurs analystes ont même publiquement accusé Meghan Markle d'être une mégère qui entraîne le jeune prince vers l'abîme. Mais cette dernière tient bon malgré les attaques et malgré les coups bas venant de sa propre famille. (Acheter le «Le suppléant»)