Les Béninois en âge de voter choisissent ce dimanche 08 janvier 2023 leurs nouveaux députés. La plateforme électorale des Organisations de la Société civile (OSC) a déployé sur toute l’étendue du territoire national 714 observateurs pour observer le scrutin. Trois heures après l’ouverture des centres de vote, cette plateforme électorale des OSC a présenté un premier point de leurs constats des élections législatives de ce 8 janvier 2023. (Lire l’intégralité de leur déclaration)

Dans le cadre du scrutin du 8 janvier 2023, la Plateforme Électorale des Organisations de la société civile du Bénin coordonnée par WANEP-Bénin a mobilisé 714 observateurs statistiquement déployés dans les 12 départements, 77 communes et 546 arrondissements du Bénin. Après 3h de vote, soit à 10h00 le jour du scrutin, l’état des rapports d’observation reçus, traités et analysés par les différentes chambres de la Salle de Situation Électorale (SSE) installée á cet effet se présente comme suit :

Sur les 714 observateurs déployés, 633 ont remonté des informations par rapport aux conditions de démarrage du scrutin.

De la présence des 3 membres du poste de vote à l’ouverture :

Des différents comptes-rendus obtenus, il ressort que dans 91,62% des postes de vote (PV), les 3 membres étaient présents à l’ouverture du scrutin.

Il importe de noter que, dans les 633 postes de vote rapportés :

– la présidence des bureaux de vote est confiée à une femme dans 18,33% ;

– le poste de premier assesseur est confié à une femme dans 24,54% ;

– celui de deuxième assesseur à 22,12%.

Du démarrage des opérations de vote à 7h :

Des rapports envoyés par nos observateurs, 34,91% des postes de vote ont effectivement démarré les opérations de vote à 7h conformément au code électoral. C’est le cas dans les postes de vote de EPP Sako dans l’arrondissement de Tomtarou à Nikki dans le département du Borgou ; EPP Sindilo/Partie B, commune de Pèrèrè dans le département du Borgou ; PV4/EPP Avakpa/Allada/Atlantique ; PV1/EPP Dékandji/Klouékanmè/Couffo ; PV1/EPP Tokpa Gbédji/Allada/Atlantique. En revanche, 65,09% des 633 postes de vote ont accusé un retard moyen de 39 minutes à l’ouverture. Le retard le plus élevé selon les données de nos observateurs est de 2 heures 21mn observé au PV5/EPP Ouindodji/Avrankou/Ouémé.

De la disponibilité et du fonctionnement du matériel électoral :

Dans 92,10% des 633 postes de vote rapportés, le matériel électoral était disponible en quantité suffisante et fonctionnel. Par contre, quelques exceptions se présentent comme dans les PV 3 de EPP Ouassa-Maro/ Commune de Pehunco dans le département de l’Atacora ; PV7/Collège Martin Luther King/9ème arrondissement de Cotonou.

De la procédure d’identification et d’authentification du bulletin de vote :

Dans la quasi-totalité des postes de vote (98,26%), la procédure d'identification et d'authentification du bulletin de vote a été respectée.

De la présence de délégués des partis politiques en lice dans les Postes de Vote à l’ouverture

Tous les délégués de tous les partis politiques sont présents dans 21,32% des 633 postes de vote rapportés. Le Bloc Républicain, l’UP le Renouveau et Les Démocrates se révèlent être les partis ayant fait le plus d’effort de présence.

De la sécurité et des conditions de démarrage du vote dans les centres

Dans 71,56% des postes de vote rapportés, les forces de sécurité étaient présentes au démarrage du scrutin.

Alertes/incidents et réponses données aux alertes :

Un cas d’incidents a été signalé dans le PV01 du centre de vote de l’EPP Youakou dans l’arrondissement de Taïacou dans la Commune de Tanguiéta où la campagne électorale continuait en forme de consigne de vote. Le commissaire saisi par la Chambre de Réponse de la SSE s’est porté sur les lieux et a remédie à la situation. Pour des raisons d’insécurité, le poste de vote EPP Koualou/Matéri dans l’Atacora a été transféré sur le parc automobile de Porga et est fonctionnel.

A l’heure où nous faisons cette déclaration, on observe une faible affluence des électeurs. La Plateforme électorale encourage les populations à aller accomplir leur devoir civique. Elle profite de l’occasion pour renouveler sa gratitude aux partenaires techniques et financiers, aux experts, personnalités et autres contributeurs mobilisés dans le cadre de cette action de veille citoyenne. La prochaine déclaration sur le déroulement et la clôture du scrutin est prévue pour 18 heures.

Fait à Cotonou, le 08 janvier 2023, 11h

La Salle de Situation Électorale