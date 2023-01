Les Béninois ont voté hier dimanche 08 janvier et ont fait leurs choix parmi les candidats de sept partis politiques dont quatre de la majorité présidentielle et trois de l’opposition. En attendant les résultats qui seront proclamés par la Cour constitutionnelle le 11 ou 12 janvier prochain selon le président de cette institution Amouda Razack Issifou, le scrutin s’est déroulé sur l’ensemble du territoire national en toute quiétude et suivant les principes démocratiques.

Plusieurs personnalités se sont prononcées sur le bon déroulement de ce scrutin dont l’ancien ministre des finances Komi Koutché, condamnés à 20 ans de prison et actuellement en exil. Dans une publication sur sa page Facebook toujours dans la soirée de ce dimanche 08 janvier 2023, l’ancien ministre de l’Economie et des Finances, Komi Koutché a d’abord remercié les Forces de l’ordre pour leur neutralité et ensuite le peuple béninois. Il a remercié le chef de l’Etat Patrice Talon pour ....Lire la suite dans le journal PDF