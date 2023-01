Après la publication des grandes tendances des élections législatives du dimanche 08 janvier 2023 le mercredi 11 janvier 2023 par le président de la Commission électorale nationale autonome ( Cena) Sacca Lafia, c’est le tour du président de la Cour constitutionnelle Razaki Amouda Issifou de rendre public les résultats définitifs. Trois partis ont pu franchir la barre des 10% et seront présents à l’Assemblée nationale de la 9ème législature. Il s’agit de l'Union Progressiste Le Renouveau, le Bloc Républicain et le parti d'opposition Les Démocrates.

Dans la soirée du jeudi 12 Janvier 2023, la Cour constitutionnelle a confirmé les résultats publiés par la Cena. L’UP Le Renouveau a 53 sièges, le Bloc Républicain 28 sièges et le parti Les Démocrates 28 sièges également. Il faut signaler que le taux de participation au plan national est de 37,79%. Lisez ci-dessous les détails donnés par la Cour constitutionnelle en termes de pourcentages pour chacun des sept partis.

1- UPR: 37,56% (53 sièges)

2- BR: 29, 23 % (28 sièges)

3- LD : 24,16 % (28 sièges)

4: FCBE : 4,42%

5: Moele-Bénin :2,29%

6: MPL: 1,28%

7: UDBN: 1,07%

