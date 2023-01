Dans un communiqué rendu public ce mercredi 05 janvier 2023, après la 2ème session plénière ordinaire de la Conférence épiscopale du Bénin (CEB) pour le compte de l’année pastorale 2022-2023 tenue les 3, 4 et 5 janvier 2023 à Cotonou, les Evêques se sont prononcés sur plusieurs sujets de l’actualité nationale notamment les élections législatives du dimanche 08 janvier 2023. Ils ont émis le souhait que le processus électoral soit transparent, inclusif, démocratique et pacifique.

Les prélats ont par la suite invité les Béninois à mettre l’intérêt général et l’amour du pays au-dessus des intérêts particuliers. Ils ont par ailleurs invité les chrétiens catholiques de même que tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté à jeûner et à prier pour le bon déroulement de tout le processus électoral ce vendredi 06 janvier 2023. Lire l’intégralité du communiqué finale de la CEB. (Connectez-vous puis cliquez sur le bouton X pour voir en pleine page).

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.