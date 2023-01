L’honorable Rachidi Gbadamassi a accompli son devoir civique ce dimanche 8 janvier 2023, à l’école primaire Bawera dans le 2ème arrondissement de la ville de Parakou. Après avoir posé son bulletin dans l’urne, il ne s'est pas abstenu d'exprimer sa satisfaction des dispositions prises dans l'organisation du scrutin et de la bonne ambiance qu’il a constatée sur les lieux. Il a emboîté les pas à Abdoulaye Bio Tchané et à Luc Atrokpo en appelant la population à sortir massivement pour accomplir leur devoir de citoyenneté.

« Tout d’abord, je remercie le peuple béninois souverain, je remercie les populations de la 8e circonscription électorale et plus particulièrement les populations de Parakou. Ce vote est d’une importance capitale pour la 8ème circonscription électorale, pour la commune de Parakou. La vérité va l’emporter sur le mensonge. S’il plait à Dieu, la lumière va l’emporter sur le mensonge… Soit la 8ème avance soit elle recule car la 8ème est complètement enclavée. Nous demandons à Dieu, d’exaucer nos prières, ce sera David contre Goliath. Dieu qui a donné la victoire à David contre Goliath, ce Dieu existe aujourd’hui et éternellement », a-t-il déclaré. ‹‹ Un jour d’allégresse, pas tapage, pas de bruit pas de violence et que le meilleur l’emporte », a-t-il conclu.