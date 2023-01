37,79%, c’est le taux de participation aux élections législatives du dimanche 08 janvier dernier rendu public par la Cour Constitutionnelle. Si on s’en tient à ce chiffre, 6 Béninois sur 10 ne sont pas allés voter dimanche dernier. Ce fort taux d’abstention semble être dû à plusieurs raisons dont, entre autres, la désaffection pour la chose politique et le manque de confiance aux institutions chargées d’organiser le scrutin. Ce dimanche 08 janvier, un peu après midi, Alphonse s’affaire à nettoyer sa porcherie. De retour de la messe de ce dimanche, il voulait profiter du temps libre pour nettoyer sa petite porcherie domestique d’environ 14 m2.

Ce jeune de 32 ans, père d’un enfant et vivant dans le quartier Hêhoun (Commune d’Avrankou) ne manifeste aucun intérêt pour la chose politique. Il affirme qu’il n’ira pas voter car il veut mettre le temps à profit pour travailler. « Je n’ai pas mis le vote dans mon programme d’aujourd’hui. Je veux profiter de ce jour de repos pour nettoyer ma porcherie et mes animaux car demain c’est le début de semaine et une nouvelle paire de manche », me confie-t-il très sereinement. A la question de savoir pourquoi, il ne va pas voter, sa réponse est franche et sans ambages : « je n’ai aucun intérêt à aller voter. Ça fait quelques années que je n’y vais plus. Tu votes mais c’est toujours autre chose qu’ils sortent en haut là bas ». Et d’ajouter, « moi j’ai fini avec ça. Ça ne change rien dans ma vie. Seuls les hommes politiques gagnent dans cette affaire, moi je vis du peu que je fais ». Comme Alphonse, beaucoup d’autres Béninois manifestent une désaffection pour la chose politique.

D’autres personnes rencontrées comme Richard, quinquagénaire bien accompli, affirment qu’ils n’ont pas confiance aux institutions chargées d’organiser les élections. « Tu vas te gêner pour voter et ils vont tout changer. Toutes les institutions sont à la solde du pouvoir. Vous voulez qu’elles disent que le pouvoir n’a pas gagné ? » fulmine-t-il à mon endroit. Pour d’autres encore, les dernières élections communales où ils ont voté pour des partis qui ont été écartés à cause des 10% a été un cauchemar pour eux et ils ont décidé ne plus aller voter. Tout ceci explique pourquoi, en dépit de l’arrivée des partis de l’opposition dans les élections, le taux de participation n’a pas trop évolué. A tout cela, il faut aussi ajouter les personnes qui n’ont pas pu voter du fait que certains n’ont pas retrouvé leurs bureaux de vote.