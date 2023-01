Après avoir dominé la scène politique de la 8ème circonscription électorale pendant plusieurs années, l’Honorable Rachidi Gbadamassi n’a pas pu se faire réélire pour la liste du parti Bloc Républicain lors des dernières élections législatives dans la 8ème circonscription électorale. Après la publication des résultats provisoires par la Commission électorale nationale autonome ( Cena) et définitifs par la Cour constitutionnelle le jeudi 12 janvier 2023, le député Rachidi Gbadamassi a, dans un message, accepté sa défaite .

L’Honorable Rachidi Gbasdamassi a rassuré « les uns et les autres » qu’il a compris les messages et enseignements issus du scrutin du dimanche 8 janvier 2023 et qu’il accepte « le verdict des urnes » et déclare par la même occasion que c’est « Dieu, Allah Tout Puissant, qui fait grâces selon sa volonté » et qui « donne aussi bien ce qui est amer que ce qui est sucré ». Pour lui, « Tout est bien et qui finit bien ». C’est pourquoi, il accepte le verdict des urnes et prône par la même occasion les valeurs républicaines de Paix, de Démocratie, de Patriotisme et de Développement.

Le député Rachidi Gbadamassi n’a pas manqué d’adresser ses remerciements à ses militants, militantes et à tous les électeurs qui ont opté pour lui à travers les voix accordées au parti Bloc Républicain. « Enfin, nous souhaitons beaucoup de courage, plein de succès et bon vent aux candidats élus que nous accompagnons, de ce pas, de tous nos bons vœux » a-t-il affirmé.