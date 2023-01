Ayant soutenu le parti de la mouvance présidentielle Union Progressiste le Renouveau, Irénée Agossa, le président du parti Restaurer La Confiance RLC, se réjouit de la victoire du parti dirigé par Joseph Djogbénou. En effet, selon les résultats provisoires donnés par la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) mercredi dernier, à l'issue des élections qui se sont déroulées le dimanche 08 janvier dernier, l'Union Progressiste le Renouveau est arrivée en tête avec 53 sièges sur les 109 devant siéger au parlement, 9eme législature. Pour Irénée Agossa, la victoire de l'Union Progressite le Renouveau est la preuve que les citoyens béninois n'ont pas adhéré à la vison de l'opposition.

« Les populations ont choisi la dynamique du progrès fondée sur une mutation profonde de la classe politique et ont tourné dos au radicalisme fondé sur le conservatisme teinté de vengeance et de haine ››, a-t-il déclaré sur sa page Facebook. Notons que 09 ministres de la rupture ont été candidats à ces élections legislatives. Cinq en sont sortis élus. Il s'agit du ministre d'État chargé du Développement et de la Coordination de l'Action Gouvernementale Abdoulaye Bio Tchané (BR), du ministre des Enseignements Maternel et Primaire Salimane Karimou (BR), du ministre de l'Eau et des Mines Séidou Adambi (BR), du ministre des Infrastructures et des Transports Hervé Hêhomey (BR), et du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts Jean-Michel Abimbola (UPR).

La ministre du Numérique et de la Digitalisation Aurélie Soulé Adam (BR), le ministre des Enseignements Secondaires, Technique et de la Formation Professionnelle Kouarou Yves Chabi (UPR), le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale Raphael Akotègnon (UPR) et le ministre des Sports Oswald Homeky (UPR) n'ont pas été élus.