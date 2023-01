Alors que rien ne semble les arrêter depuis quelques jours avec le soutien de Komi Koutché et de son président d’honneur Boni Yayi, les Démocrates ont été déroutés dans leur percée par des questions assez épiques et pertinentes de Malick Gomina, lui-même candidat sur la liste du BR. Ces questions portent sur les progrès réalisés et les grandes réformes de Talon. Face à la vague d’abrogation de lois annoncée par les Démocrates, il se demande si les bonnes actions et réformes vont être mises aux oubliettes. Allez-vous réhabiliter les grèves ? Allez-vous annuler les cantines scolaires ? Allez-vous annuler la digitalisation de l’administration ? Face à ces questions embarrassantes, le parti a semblé se résigner pour ne pas perdre la côte.