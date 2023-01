Ce lundi 2 janvier, l’armée de l’air américaine a déployé six avions de chasse sur une base de l'armée de l'air israélienne dans le sud d'Israël. Cette manœuvre intervient dans le cadre d'une tactique militaire visant à disperser constamment ses avions sur diverses bases aériennes. Il s’agit d’un total de six F-15 qui effectueraient des exercices conjoints avec la flotte israélienne de chasseurs furtifs F-35 et un escadron d'avions Gulfstream G550 de collecte de renseignements.

"Emploi de combat agile"

On retient également que les exercices, qui doivent avoir lieu cette semaine, simuleraient des frappes profondes en territoire ennemi. Cette initiative de l'US Air Forces Central Command (AFCENT) fait partie d'une doctrine appelée « emploi de combat agile ». Selon le concept, les avions sont dispersés dans des positions d'opérations avancées dans les pays alliés du monde entier, plutôt que dans les principales bases américaines traditionnelles à l'étranger. Cette option a le mérite de protéger l'US Air Force en empêchant les forces ennemies d'opportunités l’endommager.

L'accord sur le nucléaire...

Pour l’heure, aucune précision n’a été apportée sur la durée du stationnement à Nevatim. Selon les déclarations du chef de Tsahal, Aviv Kohavi, les activités conjointes avec l'armée américaine au Moyen-Orient seraient « considérablement étendues ». L’État hébreu fait feu de tout bois pour que les États-Unis préparent des plans d'urgence militaires afin d'empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. Cette initiative n’est tout de même pas en accord avec les projets du patron de la Maison-Blanche qui tente de relancer un accord nucléaire entre Téhéran et les puissances mondiales.