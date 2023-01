Aux Etats-Unis, la maîtresse blessée par un de ses élèves qui est âgé de six ans seulement passe à l'offensive. L'enseignante a décidé de poursuivre l'école pour laquelle elle travaille qui à l'en croire n'a pas su prendre le taureau par les cornes avant que le drame ne se produise. C'est ce que rapporte la presse internationale depuis quelques. L'avocate de l'enseignante a blamé les responsables de l'école pour n'avoir pas réagi dans une déclaration relayée par la presse.

Abigail Zwerner, une enseignante qui a été blessée par balle dans une école américaine ne compte pas en rester là. Elle a décidé de contre-attaquer. Son avocate a annoncé les couleurs lors d’une conférence de presse relayée dans la presse internationale. « Cette tragédie aurait pu être totalement évitée si les responsables de la sécurité de l’école avaient joué leur rôle et pris des mesures lorsqu’ils ont eu connaissance d’un danger imminent », a affirmé Diane Toscano, avocate de l’enseignante qui confie que sa cliente avaient averti les responsables de ce centre de savoir mais qui n'ont pas daigné réagir.

En effet, selon Diane Toscano, Abigail Zwerner et ses collègues ont mis en garde plusieurs fois les responsables de l’école le jour où l'irréparable s'est produit. Toujours selon la pratiquante de droit, des enseignants dont sa cliente avaient fait savoir aux responsable de l'école que l'élève de six ans était peut être armé et menaçait ses camarades. « Mais l’administration de l’école n’a pas paru s’en soucier », a confié l'avocate de Abigail Zwerner. Pour rappel, après avoir tiré sur sa maîtresse, l'élève de 6 ans a été arrêté.