L'Allemagne s'apprête à suivre les pas de la France concernant le retrait de ses troupes du Mali en raison de tensions avec le pouvoir en place. Après le départ des soldats français suite aux échanges tendus avec Bamako, Berlin envisage maintenant de retirer ses troupes en mai 2024. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a déclaré que "rester au Mali jusqu'en mai 2024 n'a aucun sens dans les circonstances actuelles" et que si les soldats ne peuvent pas accomplir leur mission en raison de restrictions sur l'utilisation de drones, alors ils ne remplissent pas leur mission et l'opération est une perte d'argent et de temps pour les soldats.

Pour rappel, selon une source anonyme, Berlin avait l'intention de retirer ses troupes du Mali au plus tard fin 2023. Cependant, le départ aurait été repoussé. Le contingent allemand au Mali compte actuellement 1.100 hommes. Les autorités affirment que les restrictions sur l'utilisation de drones ont rendu la mission des soldats allemands inefficace, ce qui a entraîné la décision de retirer les troupes plus tôt que prévu. Les raisons évoquées sont la perte de temps et d'argent pour les soldats.