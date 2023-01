Des scientifiques ont mené des recherches sur les éléments pouvant lutter contre la mauvaise haleine, aussi appelée halitose. D’après cette étude publiée le 20 décembre 2022 dans le British Medical Journal, une alimentation riche en probiotiques pourrait résoudre ce problème. L’étude a été effectuée par les chercheurs de l’université de Sichuan, en Chine, qui ont analysé les données de sept essais cliniques basés sur 278 personnes dont l’âge se situe entre 19 et 70 ans. Une comparaison a par ailleurs été faite entre les probiotiques comme le Streptococcus salivarius, le Lactobacillus reuteri, le Lactobacillus salivarius et des placebos.

Le pain au levain un bon allié

Suite à ces comparaisons, les chercheurs ont constaté que les probiotiques peuvent contribuer au rafraîchissement de l’haleine. Pour tirer un meilleur parti de ces probiotiques, il faut avoir une alimentation riche en protéines. Dans une interview accordée au média MedicalNewsToday, Michelle Routhenstein, diététicienne, a fait comprendre que pour lutter contre l'halitose, les aliments fermentés tels que le pain au levain ou le yaourt sont de bons alliés. « Avoir une variété d'aliments riches en probiotiques peut être bénéfique non seulement pour le microbiote oral, mais aussi pour le microbiome intestinal, qui est une composante importante de la santé globale et de la santé cardiaque, en particulier » a-t-elle déclaré.

Notons que la question de la mauvaise haleine a été longuement étudiée au fil des années. Elle peut être causée par un défaut d’hygiène bucco-dentaire ou une affection des dents. Selon les explications d’Edmond Binhas, chirurgien-dentiste, « si les dents et la langue ne sont pas correctement brossées, les débris alimentaires peuvent rester nichés dans la cavité buccale et macérer, ce qui favorise la prolifération de bactéries et la production de ces composés sulfurés volatils, responsables de la mauvaise haleine ».