Des évacuations ont eu lieu lundi et mardi, jour de rentrée des vacances de Noël, dans une vingtaine d'établissements scolaires de France à la suite de menaces d'attentat à la bombe ou à l'explosif proférées sur internet, y compris via un portail piraté de l'Éducation nationale, a rapporté l’AFP. Selon le ministère de l'Éducation nationale, cité par l'AFP, "une vingtaine d'établissements", collèges et lycées, "ont été concernés en France métropolitaine par ces messages porteurs de menaces d'attentat". "Ces messages ont été repérés par des parents sur WhatsApp, Snapchat ou sur des ENT", portail internet qui sert à relier parents, enseignants et élèves, a ajouté la même source. (Tass)