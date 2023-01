Contraint de partir du club saoudien Al Nassr après l’arrivée de Cristiano Ronaldo, l’attaquant camerounais Vincent Aboubakar a lancé une petite pique a Portugais. Le Lion indomptable a surfé sur l’éternelle rivalité entre CR7 et Lionel Messi pour régler ses comptes avec celui dont l’arrivée a occasionné son départ à lui. Pour lui, il était clair que l’Argentin était meilleur que le Portugais. Il en aurait eu la confirmation au cours de ces derniers jours. « J'ai toujours pensé que Messi était meilleur que Ronaldo, mais après m'être entraîné avec Ronaldo, je me suis rendu compte que j'avais raison. », a-t-il notamment fait savoir au média NTV Spor.

Il ne s’est tout de même pas prononcé sur le choix du club de se séparer de lui. Il s’est contenté d’attaquer Ronaldo qui a visiblement pris sa place. Pour l’heure, le Camerounais est libre de tout engagement et sans club. Selon certaines informations rapportées par les médias, certains clubs le courtisent fortement. Il s’agit par exemple du club anglais Manchester United qui lui ferait assidûment la cour. Rappelons que le joueur portugais devrait entrer véritablement sur la scène sportive saoudienne le 22 janvier prochain lors d’une rencontre avec Al Ettifaq dans le cadre d’un championnat.

Les clauses du contrat

Selon les détails révélés par la presse sur le contrat de CR7, le portugais touchera la somme de 400 millions d’euros. L’Agence de presse française fait savoir que le contrat du joueur est à deux niveaux. L’un sportif concerne le gain de 200 millions d'euros qu’il va percevoir pour son contrat de deux ans et demi. Le second est purement publicitaire. Cristiano aura 200 autres millions supplémentaires en tant qu’ambassadeur de la candidature conjointe de l’Arabie Saoudite avec la Grèce et l'Égypte pour organiser la Coupe du monde en 2030.