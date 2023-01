Une image récente envoyée par Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA aura retenu l’attention. Il s’agit d’une image qui donne le visage d’un ours. Elle est en effet une colline avec une structure d’effondrement en forme de V. Selon un article sur le site Web de l’Université d’Arizona, deux deux cratères forment les yeux de l’animal et un motif de fracture circulaire forme la tête. Cette image qui donne l’aspect de l’animal pourrait être lié au « dépôt d’un dépôt sur un cratère d’impact enfoui ». Le nez par contre pourrait être un « évent volcanique ou de boue et le dépôt pourrait être de la lave ou des coulées de boue ».

Plusieurs images à l'actif de la caméra

L’image a été prise par la caméra HiRISE (High Resolution Imaging Experiment) à bord du Mars Reconnaissance Orbiter. Cet appareil de la Nasa qui est en mission depuis mars 2006 est à l’origine de plusieurs images intéressantes. Il y a quelques années, l’appareil avait été à l’origine d’une image qui comprenait ce qui est apparu à beaucoup comme le logo Star Trek’s Enterprise. Le High Resolution Imaging Experiment est l’un des six instruments compris dans Mars Reconnaissance Orbiter. Il a réussi à prendre des photographies de la surface de Mars qui ont conduit à la publication de centaines d’articles scientifiques avec les données collectées.