Le patron du football français fait de nouveau la Une des médias français. Après la polémique suscitée par sa déclaration sur Zidane, Noël Le Graët est accusé de harcèlement sexuel. Par le canal d’entretiens accordés aux médias L’Équipe et BFM TV, l’agent de joueurs et de joueuses Sonia Souid a lancé une série d’accusations contre le président de la fédération française de football. Elle s’est notamment rappelée d'un fait qui s’est produit en 2013 lors d’une rencontre de travail avec Le Graët à propos de la pratique féminine du football.

Selon ses explications, l’homme lui aurait fait des propositions indécentes pour soutenir ses ambitions sur le football féminin. « Je me rends à son appartement, quand j’arrive il y a du champagne. Je suis assez surprise, mais bon je reste stoïque et j’attends. On échange, on parle du football féminin. Sauf que Brigitte Henriques (secrétaire général de la FFF) ne vient pas, et d’ailleurs elle ne viendra jamais », s’est-elle rappelée au cours de cette interview.

Le Graët se prend pour un roi selon Sonia Souid

« Lors de ce rendez-vous, il me dit clairement que si nous étions plus proches, mes idées se concrétiseraient. En tout cas qu’il serait beaucoup plus motivé pour m’aider dans ce sens. Et là en fait, je me prends une claque énorme. », a-t-elle poursuivi. Sur la chaîne de télévision BFMTV, la femme n’a pas caché ses émotions et a indiqué que le président de la fédération n’est pas exemplaire. Elle n’est pas allée par quatre chemins pour faire remarquer que Noël Le Graët confond « la Fédération française de football est son royaume » dont il est le roi.