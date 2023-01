Les Béninois ont élu le dimanche 08 janvier 2023 les députés de la 9ème législature. A l’issue de l’élection législative et des résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale autonome (Cena) et ceux définitifs par la Cour constitutionnelle, l’Union progressiste Le Renouveau (UP Le Renouveau) a 53 sièges, le Bloc Républicain (BR) a 28 sièges et Les Démocrates (LD) ont 28 sièges. Avant l’installation des 109 députés prévue pour le 12 février 2023 au Palais des gouverneurs de Porto-Novo, les tractations auront certainement commencé entre les trois (03) formations politiques à savoir l’Union progressiste Le Renouveau, le Bloc Républicain et Les Démocrates pour le contrôle du bureau et les commissions de l’Assemblée nationale.

En ce qui concerne ce contrôle du bureau et les commissions du parlement de la 9ème législation, une possible alliance entre le parti Les Démocrates et celui du Bloc Républicain pour l’élection des différents membres des organes dirigeants du parlement a été évoquée dans l'opinion. Dans un point de presse qu’il a organisé le mercredi 18 janvier 2023 au siège du Bloc Républicain à Cotonou, le Secrétaire général national du parti Bloc Républicain, Abdoulaye Bio Tchané a déclaré que la formation politique qu’il dirige est de la majorité présidentielle.

« Nous sommes donc fondamentalement ancrés dans la mouvance présidentielle et allons y rester et continuer de jouer un rôle majeur » a-t-il souligné. Pour le ministre d’Etat chargé du développement, il fait savoir que depuis que le parti a été créé, il est engagé aux côtés du Président Patrice Talon en le soutenant dans ses différentes réformes. Pour lui, le parti Bloc Républicain a fait « campagne en défendant les actions du Gouvernement et en faisant une offre de législature qui propose des pistes d’accélération, d’approfondissement, d’amélioration et de renforcement des actions en cours et à venir ».