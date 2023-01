Le président russe Vladimir Poutine a visiblement les nerfs à fleur de peau. Au cours d’une réunion sur des contrats d'armement avec les entreprises de son pays pour poursuivre la guerre avec l'Ukraine, il a violemment repris son vice-Premier ministre en lui reprochant de lui faire perdre du temps. L’homme fort du Kremlin n’aura pas été par quatre chemins pour traiter « d’imbécile » ce proche collaborateur. Visiblement très remonté, le président russe a demandé de mettre fin à la réunion parce que ce dernier n’avait pas préparé les contrats avec les entreprises.

« Monsieur le vice-Premier ministre Valentinovic, vous avez tout de prêt, mais pas de contrat... Je vous le dis : mettons un terme à cette réunion », a-t-il lancé premièrement. « Pourquoi est-ce qu'on se prend la tête ? Je sais qu'il n'y a pas de contrat avec les entreprises, les directeurs me l'ont dit », a déclaré l’homme fort du Kremlin avant d’interroger son vice-premier ministre : « Pourquoi jouez-vous à l'imbécile ? Quand aurons-nous les contrats ? ». « Les chefs d'entreprise me disent qu'il n'y a pas de contrat, et vous, vous me dites que tout est prêt », a-t-il poursuivi.

Le commandement change de main

La colère du président russe Vladimir Poutine se manifeste dans un contexte où après près d’un an de combat en Ukraine, les régions de Bakhmout et de Soledar font l’objet de violents affrontements. Rappelons également qu’au cours de ces dernières heures, le ministre de la Défense Sergueï Choïgou, a procédé à de nouvelles nominations pour diriger l’offensive russe en Ukraine. Le chef d'état-major russe, le généralValeri Guerassimov, est désigné désormais commandant du groupe conjoint des forces combattant en Ukraine.