La guerre en Ukraine atteint un port européen : un drone s'autodétruit près d'un terminal pétrolier

Un drone maritime ukrainien a explosé vendredi 5 juin 2026 dans le port de Constanța, sur la mer Noire, à quelques centaines de mètres d’un terminal pétrolier. L’engin, détecté en début de matinée par l’Agence roumaine de sauvetage en mer (ARSVOM), s’est autodétruit à 10h30, heure locale, sans faire de victimes.

Le ministère roumain de la Défense a confirmé que le drone correspondait au type utilisé dans le conflit ukrainien, sans appartenir à l’inventaire militaire roumain. La marine ukrainienne a reconnu dans la journée qu’il s’agissait de l’un de ses engins, affirmant qu’il a été perturbé par les systèmes de guerre électronique de l’ennemi, a perdu le contrôle et s’est retrouvé près des côtes roumaines. Kyiv a précisé avoir alerté la marine roumaine en amont afin d’éviter toute victime civile.

Un essaim partiellement neutralisé

L’engin faisait partie d’un groupe de cinq drones, selon le préfet du comté de Constanța, Adrian-Teodor Picoiu, citant des informations transmises par l’Ukraine. Un second drone a explosé en territoire ukrainien. En fin de journée, le président roumain Nicușor Dan a annoncé que trois autres engins avaient été neutralisés : l’un sous la supervision des gardes-côtes au large de Constanța, les deux autres à environ 145 kilomètres à l’est de la ville. Aucune victime ni dégât significatif n’ont été signalés.

Il s’agirait de drones de type Magura V5, des engins ukrainiens opérant en mer Noire depuis 2022, auxquels sont attribuées la mise hors service ou le naufrage d’une dix-septaine de navires de guerre russes, dont la corvette Ivanovets.

Deuxième incident en une semaine sur le territoire roumain

L’explosion à Constanța survient sept jours après le crash d’un drone russe de type Shahed sur un immeuble résidentiel à Galați, qui avait blessé deux personnes. La Roumanie avait alors expulsé le consul général russe de Constanța et demandé à ses alliés de l’OTAN un renforcement des capacités anti-drones sur son territoire.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que la guerre menée par la Russie devenait une menace directe croissante pour les pays de notre frontière orientale. L’OTAN a indiqué surveiller la situation en coordination étroite avec Bucarest.

La Roumanie partage 650 kilomètres de frontière terrestre avec l’Ukraine. Depuis 2022, son espace aérien a été violé à plusieurs dizaines de reprises par des drones russes, et ses eaux territoriales exposées à des mines dérivantes. La marine roumaine a détoné, mercredi 3 juin, une mine russe de type YaRM échouée sur ses côtes.