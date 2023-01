Plus tôt cette semaine, le chef de la diplomatie a réagi au sujet de l'attitude de l'Occident depuis que l'offensive russe en Ukraine a démarré au cours du mois de Février de l'année dernière. S'exprimant sur le sujet, le ministre des affaires étrangères russe Sergueï Lavrov a comparé l'attitude de l'Occident à celle d'Hitler. Une déclaration qui comme on peut l'imaginer n'a pas été du goût des occidentaux. Hier jeudi, Josep Borrell, le haut représentant de l'UE pour la politique étrangère, a critiqué les propos de l'officiel russe.

L'Union Européenne répond à Lavrov après sur propos sur l'attitude de l'Occident depuis le début de la guerre en Ukraine. C'est par la voix de Josep Borrell, que l'Union Européenne a réagi. "Il n'y a aucun parallèle entre les crimes de l'Allemagne nazie et l'aide internationale apportée à l'Ukraine pour défendre son territoire et son peuple contre une agression injustifiée", a affirmé l'officiel européen en réaction aux propos tenus par le chef de la diplomatie russe dans un communiqué de presse de l'équipe de presse de l'action extérieure de l'UE.

M Borrell a fustigé "la négation, la déformation et la banalisation de l'Holocauste" qui sont selon ses propos "contraires au droit et aux valeurs de l'UE". L'officiel qui a ajouté que ces propos du ministre Lavrov "s'ajoutent aux précédents commentaires antisémites du ministre Lavrov" a estimé qu'ils "sont totalement déplacés, irrespectueux et foulent aux pieds la mémoire des six millions de Juifs et d'autres victimes qui ont été systématiquement assassinés lors de l'Holocauste". Pour le haut représentant de l'UE pour la politique étrangère, Moscou "manipule" la vérité.

Pour rappel, le ministre Lavrov avait estimé plus t6ot cette semaine que l'occident voulait régler "la question russe" de la exactement comme Hitler avait cherché une "solution finale" pour éradiquer les Juifs d'Europe. "Ils font la guerre à notre pays avec la même tâche : la 'solution finale' de la question russe", a affirmé le ministre Lavrov qui poursuit "tout comme Hitler voulait une "solution finale" à la question juive, maintenant, si vous lisez les politiciens occidentaux... ils disent clairement que la Russie doit subir une défaite stratégique."