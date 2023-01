Lors de sa rencontre hebdomadaire avec les professionnels des médias ce vendredi 20 janvier 2023, le porte-parole du gouvernement Wilfred Léandre Houngbédji a expliqué les raisons qui ont poussé le gouvernement à lever les sanctions infligées aux 305 enseignants radiés depuis 2018. Il s'est également prononcé par rapport à la mise à niveau ainsi qu'au déploiement de ces enseignants.

Selon le porte-parole du gouvernement Wilfred Léandre Houngbédji, les dirigeants béninois ont décidé de la levée des sanctions infligées aux 305 enseignants radiés en 2018 sur la base des textes qui organisent le fonctionnement de la fonction publique en République du Bénin. ‹‹ C'est aussi le sens de l'Etat qui a conduit le gouvernement il y a 3 ans à prendre cette sanction. Le chef de l'Etat est un père de famille en la présente circonstance. Il peut manier aussi bien le bâton que la carotte ››, a-t-il déclaré. Il a ajouté que le gouvernement a procédé ainsi suite aux multiples plaidoiries parce que les fautifs ont montré qu'ils ont pris conscience de leur faute.

Ces enseignants bénéficieront d'une formation de mise à niveau selon le porte-parole du gouvernement. « Le ministère du travail et de la fonction publique en lien avec les ministères des enseignements maternel et primaire, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, (…) feront les diligences administratives nécessaires afin que chaque concerné reçoive déjà sa lettre d’engagement, fasse les formalités subséquentes pour être réintégré », a-t-il affirmé. En ce qui concerne la date de leur réintégration, « je suis convaincu qu’à la rentrée prochaine, ils seront déployés. Dès que la décision est prise, les formalités sont accomplies, ils pourront prétendre à nouveau au bénéfice de leur salaire », a ajouté le porte-parole du gouvernement Wilfred Léandre Houngbédji.