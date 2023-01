Tard dans la soirée d'hier, la cour constitutionnelle a publié les résultats définitifs de l'élection législatives du 8 Janvier dernier. La haute juridiction a confirmé les résultats de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) qui avait annoncé que les représentants de trois partis allaient siéger pour la neuvième législature. Il s'agit des représentants de l'Union Progressiste Le Renouveau qui a obtenué 53 sièges, le Bloc Républicain qui a obtenu 28 sièges après la répartition et le parti d'opposition Les Démocrates crédité de 28 sièges. Nous vous proposons lecture dans cet article de la décision de la cour constitutionnelle. Bonne lecture. (Cliquez sur le bouton X pour voir en pleine page).

