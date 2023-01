Pour le vice-président du Conseil de sécurité de la Russie, Dmitri Medvedev, l’Occident file un mauvais coton. Il accuse, sur son canal Telegram les USA et leurs alliés de vouloir détruire la Russie. "Une réunion de Ramstein et la fourniture d'armes lourdes à Kiev ne laissent aucun doute sur le fait que nos ennemis essaieront indéfiniment de nous épuiser, ou mieux encore, de nous détruire. Et ils ont suffisamment d'armes. Si nécessaire, ils commenceront à produire de nouvelles armes", a écrit M. Medvedev.

Selon lui, "cette situation ne sera pas facile". "En cas de conflit prolongé, à un moment donné, une nouvelle alliance militaire sera formée à partir des pays qui en ont déjà marre des Américains et de leurs alliés. Cela s'est toujours produit dans l'histoire de l'humanité pendant de longues guerres. Et puis les États-Unis abandonneront enfin la vieille Europe et les restes des malheureux Ukrainiens, et le monde reviendra à un état d'équilibre. À moins, bien sûr, qu'il ne soit trop tard", estime le vice-président du Conseil de sécurité de la Russie.

Les ministres de la Défense d’une cinquantaine de pays ont tenu le 20 janvier une réunion dans la base de Ramstein pour évoquer la poursuite de l’aide à l'Ukraine. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a déclaré à l’issue de la rencontre à la chaîne Phoenix qu’aucune décision n’avait encore été prise au sujet de la livraison de chars Leopard 2 à Kiev. Il n’existe pas de coalition sur leur livraison obligatoire à l'Ukraine, mais une décision en ce sens pourrait être prise "ces prochains jours", a-t-il souligné.(Tass)