Le conflit armé entre la Russie et l’Ukraine dure depuis près de douze mois. Tout au long des affrontements entre Moscou et ses alliés d’une part et l’Ukraine soutenu par les Occidentaux d’autre part, de nombreuses victimes ont été dénombrées. Hier lundi 23 janvier 2023, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a saisi l’occasion de son discours quotidien pour faire un bilan. D’après lui, les « occupants russes kidnappent » des personnes. Aussi, a-t-il dénoncé la déportation de près de deux millions d’Ukrainiens en Russie. Selon les mots du chef de l’État ukrainien, ces derniers « ont été emmenés de force en Russie, déportés ».

Des enfants ukrainiens auraient été déportés

Notons que ce n’est pas la première fois que l’Ukraine accuse la Russie d’avoir déporté plusieurs de ses citoyens. En décembre 2022, les autorités ukrainiennes avaient indiqué que plusieurs centaines d’enfants ukrainiens auraient été déportés, afin d’être « dénazifiés ». Selon elles, il s’agit d’environ 200 000 enfants. Dans cette affaire, une association française avait déposé un dossier à la Cour Pénale Internationale (CPI), pour ce qu’elle estime être un « crime contre l’humanité » et « un génocide ».

Pour rappel, le bilan fait par Volodymyr Zelensky intervient après que la Norvège ait dressé un autre bilan, sur la guerre en Ukraine. Dans un entretien accordé à la chaîne TV2, le chef d’Etat-major norvégien Eirik Kristoffersen, avait fait savoir qu’environ 300 000 personnes mortes ont été enregistrées côté russe comme ukrainien. « Les pertes russes commencent à approcher environ 180 000 soldats morts ou blessés », avait déclaré l’officiel de l’armée norvégienne au cours de son intervention. « Les pertes ukrainiennes sont probablement au-delà des 100 000 morts ou blessés. De plus, l’Ukraine a environ 30 000 civils qui sont morts dans cette guerre affreuse », avait-il poursuivi.