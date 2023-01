Au 21ᵉ siècle, on s’attarde le plus souvent sur les révolutions technologiques, du numérique ou encore de l’énergie propre, mais nous en venons à oublier les mesures basiques. Parmi ceux-ci : la santé dentaire. Manger c’est important, mais prendre soin de ce qui vous permet d’y parvenir l’est encore plus. De belles dents et une bonne haleine, c’est aussi la garantie d’une intégration sociale dans bien des situations privées ou professionnelles.

En France, une entreprise se démarque en proposant des solutions uniques et utiles pour le brossage des dents tout en préservant la planète au mieux. Tout part d’une entreprise fondée en 1845 par un certain Alphonse Dupont. Ce dernier crée à Beauvais, en France la marque La Brosse et Dupont qui deviendra en 1986, l’entreprise Bioseptyl spécialisée dans la fabrication des brosses à dents. Aujourd’hui, l’entreprise met un point d’honneur à fabriquer des brosses à dent qui respectent l’environnement tout en permettant une bonne qualité de brossage. Par exemple, elle propose une brosse a dent rechargeable : son petit nom est Édith et il s’agit d’une brosse à dents à tête changeable. Dans les temps anciens, on utilisait souvent des extraits de plantes taillées pour se curer les dents. La médecine moderne a permis de mettre sur pied des brosses et des pâtes dentifrices avec des composés nécessaires à l’entretien dentaire. L’utilisation régulière d’une brosse à dents et de la soie dentaire aide à garder ses dents et des gencives en bon état.

Les dentistes ne le diront jamais assez : prendre soin de ses dents, c'est prendre soin de sa santé en général. Négliger son hygiène dentaire, c'est laisser les bactéries s’installer dans sa cavité buccale avec un risque de caries et de diverses pathologies à la clef. En somme, maintenir ses dents propres, c'est aussi l’assurance de les garder le plus longtemps possible en évitant des infections de la dent ou de la gencive.

Bioseptyl propose plusieurs types de brosses à dent écologiques :

la Dubois pour adultes et jeunes à partir de trois ans, avec un manche en bois de hêtre rouge obtenu à partir de forêts gérées durablement.

la Dupont, équipée d’un manche en plastique recyclé

les autres gammes pour les bébés à partir de 3 mois

Mais hormis les brosses à dent, Bioseptyl propose également des pâtes dentifrices durables en pâte ou solide rechargeables. Autre détail intéressant. Le site propose un abonnement qui vous permettra de recevoir de nouvelles brosses à fréquence régulière et de bénéficier d’un tarif réduit pour les brosses suivantes. Vive les économies et fini les oublis !