La schizophrénie est une maladie psychiatrique chronique grave. Il s'agit d'un trouble qui affecte la capacité intellectuelle et la perception d'une personne. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, la schizophrénie touche environ 24 millions de personnes dans le monde. Le risque de décès prématuré est deux à trois fois plus élevé chez les sujets atteints de schizophrénie que dans la population générale. Les décès de schizophrènes sont souvent dus à des maladies somatiques, cardiovasculaires, métaboliques ou infectieuses. Seulement 31,3 % des personnes atteintes de psychose bénéficient de soins de santé mentale adéquats.

Un schizophrène est caractérisé par des pensées complètement détachées de la réalité, un discours ou un comportement désorganisé, un retrait social, des difficultés de concentration et des troubles de la mémoire. La personne affectée par cette pathologie perd complètement l'hygiène corporelle, la gestion de ses habits, la gestion des selles et urines. Cette dernière présente des comportements qui sont en rupture avec ses habitudes lorsqu'elle se portait bien. ‹‹ Il y a des personnes qu'on rencontre dans la circulation qui sont nues ou qui portent beaucoup d'habits et qui parlent seules. C'est ce à quoi on peut penser quand on parle de la schizophrénie ››, explique le médecin psychiatre Racine de Pascal Viou. Selon ce spécialiste de la santé mentale, un schizophréne peut ramasser des objets inutiles comme les sachets plastiques de la rue puis les déposer dans sa chambre. Ses discours peuvent aller du coq à l'âne. Il peut lui arriver de faire ses besoins dans sa chambre. Le malade peut dire qu'il entend des voix qui lui parlent ou qui lui donnent des ordres. Des voix qui lui disent par exemple qu'il est le président de la République et il va commencer à se comporter comme un président. Il peut dire qu'il voit des esprits. Lorsqu'on pose des questions à un schizophrène, il peut être là en train de répéter la question ou servir la même réponse à différentes questions. Cette personne peut être indifférente ou rire lorsqu'il s'agit de quelque chose qui devrait la faire pleurer.

Causes et traitement

Les causes exactes de la schizophrénie restent inconnues à ce jour. Cependant, le poids de l'hérédité, des facteurs environnementaux, une altération de la structure et de la chimie du cerveau peuvent être mis en cause. À en croire le docteur Racine de Pascal Viou, la consommation de stupéfiant à jeune âge peut causer cette maladie psychiatrique. Les personnes n'ayant pas été prises en charge suite à la manifestation d'une agitation grave suivie de propos incohérents peuvent par la suite développer la schizophrènie. Ce trouble mental peut être complètement guéri grâce à un traitement qui comprend une combinaison de médicaments, de psychothérapie et de services de soins coordonnés par plusieurs médecins de différentes spécialités. En fonction de la gravité de cette maladie chez une personne, il est possible que cette dernière retrouve complètement ou partiellement son état normal après un traitement adéquat a notifié le médecin psychiatre Racine de Pascal Viou.