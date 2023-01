L’état du Sénégal n’a pas tardé à apporter un démenti suite à la publication d’un article dans le journal le Figaro de la France qui soutient que le TER (Train express régional) est une propriétaire exclusivement française et que l’état du sénégal ne possède aucune action dans ce projet piloté par la SNCF spécialisée dans ce domaine. Faux rétorquent les autorités sénégalaises et, c’est le ministre Abdou Karim Fofana porte-parole du gouvernement qui est monté au créneau. Il déclare que le Sénégal à fait le choix de la souveraineté en étant propriétaire de son train express régional et de façon entière et exclusivement. C’est dire donc en détail que le Sénégal est propriétaire de ses voies, de ses rames et gares. Et cela a été matérialisé par la création de la société nationale SENTER.

Il s’agit d’une société d’exploitation prestataire de l'État du Sénégal qui a pour mission de veiller à l'exploitation et la maintenance de l’ouvrage. Et l’état du Sénégal a exigé dans le cadre de ce partenariat de posséder 34 % des actions de la société pour au-delà, permettre à des sénégalais d’avoir l’expérience et la compétence dans ce type de gouvernance liée à la mobilité. En clair, dans ce cas d'espèce, l’état n’a pas donné à un concessionnaire comme c’était le cas pour l’autoroute à paillage, mais a plutôt cherché un prestataire qui a de l’expérience dans ce domaine dont la SNCF (société française).

Abordant la question de la rentabilité du TER qui fait également polémique au Sénégal, le ministre porte-parole du gouvernement Abdou Karim Fofana précise que, l’infrastructure est d’abord publique et il y a deux niveaux de rentabilité. Un, il y a une rentabilité financière c'est-à- dire, un retour sur financement. Et il y a, la rentabilité économique à savoir l’argent qui a été investi, comment il impacte l’économie et la population. Pour le ministre il s’agit pour l’état non pas de faire des bénéfices sur l’exploitation du TER, mais plutôt de faire en sorte que cette infrastructure puisse avoir un impact sur l’économie dans sa globalité.

Concernant donc le Train Express Régional, il soutient que l’équilibre financier doit être atteint normalement d’ici 2026. D’ailleurs il y a moins de deux semaines, les autorités sénégalaises ont célébré le 17 millionième passagers du train express régional après un an d’exploitation.