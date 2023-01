La célèbre application de partage de vidéos, TikTok, développée par le géant chinois ByteDance, a reçu un coup dur aux États-Unis. En effet, la Chambre des représentants a voté une loi interdisant le réseau social sur tous les appareils et tous les réseaux émis par le gouvernement fédéral. Concrètement, la mesure intitulée « No TikTok on Government Devices » veut signifier que toute personne ayant un lien avec le gouvernement américain et qui disposent d’un smartphone professionnel, n’ont pas l’autorisation d’installer TikTok. La décision de la chambre basse du Congrès se justifie par les soupçons d’espionnage des États-Unis à l’endroit de la Chine.

59 applications bannies en Inde

Il faut dire que ce n’est pas la première fois que TikTok est banni d’un grand nombre de smartphones aux USA. En effet, au moins vingt états américains ont pris la décision d’interdire l’application sur les smartphones professionnels de leurs employés. Notons également qu’en 2020, l’Inde avait pris la décision de bannir 59 applications chinoises y compris TikTok. En dépit du fait que ce dernier eut fait savoir qu’il observait « la sécurité et le caractère privé des données aux termes du droit indien », le gouvernement n’est plus jamais revenu sur sa décision.

Pour rappel, toujours en 2020, le gouvernement de l’ancien président américain, Donald Trump, s’était lancé dans une guerre farouche contre TikTok. À l’époque, il avait confirmé vouloir bannir l’application du pays, évoquant des risques pour la sécurité nationale. Aussi, le milliardaire américain avait-il accepté un délai supplémentaire pour voir si une société serait prête à racheter le réseau social. Au nombre des entreprises en lice figurait Microsoft de Bill Gates, dont les négociations étaient avancées. Mais, la société n'avait que jusqu'au 15 septembre 2020 pour finaliser le dossier, au risque de voir TikTok être totalement bannie. L’ex-président Trump avait été jusqu'à évoquer une « urgence nationale », signant par la même occasion un décret interdisant toute transaction avec ByteDance, la maison mère de TikTok.