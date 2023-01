Le président français Emmanuel Macron a promis à son homologue ukrainien Zelensky de livrer à Kiev des engins blindés de reconnaissance, à roues et canon AMX-10 RC, a annoncé Reuters se référant à l’Élysée. Selon ces informations, le président français a accepté d’élargir l’aide militaire portée à Kiev et a accepté de livrer des engins blindés AMX-10 RC. C’est ce que l’Élysée a annoncé mercredi à la presse à l’issue de l’entretien des deux présidents qui avait duré environ une heure.

Selon l’Élysée, il s’agit du premier cas de livraison d’engins blindés élaborés en Occident à l’armée ukrainienne. Le nombre d’engins et la date de livraisons n’ont pas été précisés. "J’ai mené un entretien long et détaillé avec le président français Emmanuel Macron à propos de la situation courante. Je l’ai remercié pour sa décision de livrer à l’Ukraine des engins blindés et des véhicules blindés Bastion, aussi bien que pour l’intensification du travail mené avec ses partenaires dans cette direction", a écrit le président Zelensky sur Telegram. Il a ajouté qu’il s’était mis d’accord avec Emmanuel Macron sur le renforcement du système ukrainien de défense antiaérienne.