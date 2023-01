Un avion en provenance de la Nouvelle-Zélande a créé un grosse frayeur à ses passagers ce mercredi 18 janvier 2023 après avoir envoyé un signal de détresse en plein vol en direction de l'aéroport de Sydney en Australie. Selon des médias australiens, le Boeing 737-800 avait rencontré des problèmes avec l'un de ses moteurs. Mais ce type d'avion qui compte deux moteurs a pu atterrir en Australie en toute sécurité grâce au deuxième.

Plus de peur que de mal pour les passagers à bord du Boeing 737-800 qui a quitté Auckland en Nouvelle-Zélande. Un message de détresse envoyé par l'avion Quantas en plein vol au-dessus de la mer de Tasmanie, entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande a créé la panique générale. La centaine de passagers ont eu la plus grande peur de leur vie. Les autorités de l'aviation de Sydney se sont dépêchées pour déployer un arsenal de secours. Le message indiquait selon l'aviateur général qu'un avion est en grave danger imminent et nécessite une assistance immédiate.

Mais fort heureusement les ambulanciers de l'Etat des Nouvelles-Galles du Sud mobilisés n'e sont plus intervenus car l'avion a finalement atterri en toute sécurité sur une piste de l'aéroport de Sydney comme l'indiquent les images de la chaîne de télévision publique ABC. Selon des médias australiens, l'avion de la compagnie Qantas a connu un problème avec l'un des moteurs. Et puisqu'il possède deux moteurs, l'appareil a utilisé le second pour atterrir en toute sécurité et le drame a été évité. Les passagers ont pu souffler un ouf de soulagement. Des techniciens ont été mobilisés pour inspecter le moteur en panne selon une image envoyée par un internaute sur Twitter