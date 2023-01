Un couple américain est en colère contre les autorités de leur État. En effet, aux États-Unis, le couple Meg et Eric Weinberger ne peuvent pas garder la truie qu’ils ont achetée à 4700$ aux enchères, à une foire de West Palm Beach en Floride, le samedi 14 janvier 2023. Avec cet achat, ils voulaient garder l’animal en vie dans leur sanctuaire animalier où vivent d’autres animaux comme des chevaux ou des oies. Cependant, une loi interdit la vente d’animaux sur un « marché terminal ». En conséquence, l’animal doit être abattu. Dans un entretien accordé un média américain, Meg Weinberger a dit avoir reçu un ultimatum suite à l’achat du porc.

L’animal envoyé à l’abattoir

Les organisateurs de la foire ont fait comprendre au couple qu’ils doivent retourner l’animal sous forme de viande ou pas du tout. Au regard du fait que l’accord de vente n’avait plus lieu d’être, la truie a été envoyée dans un abattoir local. Pour sa défense, le couple reproche aux organisateurs de la foire de n’avoir affiché aucun signe, relatif à la politique du marché, au cours de la vente aux enchères. Pour rappel, cet incident intervient plusieurs mois après la vente aux enchères, en Libye, d’un faucon, au prix d’un million de dollars. La vente avait eu lieu sur le réseau social TikTok.

L’objet de la vente était une femelle faucon, de l’espèce rare Shaheen. C’était un homme d’affaire libyen, proche du dirigeant Khalifa Haftar, qui avait remporté la vente. Il est suspecté d’être l’un des principaux trafiquants de drogue de la Libye. Par ailleurs, certaines sources ont fait savoir que l’animal aurait été illégalement capturé, dans le sud-ouest de la Libye. Cette espèce de faucon est très recherchée, surtout à cause de ses capacités en matière de course, puisqu’il est capable d’atteindre une vitesse de 115 kilomètres par heure. Aussi, peut-il chasser d’autres oiseaux dans un intervalle d’altitude compris entre 300 et 3000 mètres.