L’application de messagerie WhatsApp améliore de façon considérable ses fonctionnalités. Une innovation qu’il a récemment apportée permet à un utilisateur d’échanger avec lui-même. L’annonce qui avait été faite il y a quelques semaines est une réalité. Ceci permet de partager avec sois-même une liste de course, un rappel ou encore pour faciliter le transfert de photos et de vidéos. Cette fonctionnalité a ainsi l’avantage de faire la synchronisation sur les appareils. Il est donc possible de retrouver un message ou une photo sur un autre appareil lié au compte WhatsApp. Pour avoir accès à cette fonctionnalité, il faut simplement sélectionner, ouvrir une nouvelle discussion, et sélectionner son propre nom/numéro de téléphone dans la liste.

"Bloquer" plus facilement...

La discussion avec sois-même est possible à cet instant. La discussion avec sois-même est épinglée au sommet de la liste. Il s’agit d’une innovation qui s’inscrit dans une série de modifications annoncées par l’entreprise. Selon une annonce qui a été faite récemment par le site WaBetaInfo spécialisé dans les informations liées à Whatsapp, il sera beaucoup plus facile désormais de bloquer un utilisateur. Il suffira bientôt de faire un appui long sur une conversation pour bloquer simplement la personne qui agace. Il y aura également une autre option, toujours pour bloquer quelqu’un. Un bouton « bloquer » viendra s’ajouter aux autres options pour permettre de bloquer directement dès réception d’une notification.