On désigne par hébergement VPS, une machine virtuelle permettant la configuration et le déploiement d’une application ou d’un site web. Pour assurer pleinement son rôle, ladite machine est munie de ressources dédiées. De ce fait, avec l’hébergement VPS, les utilisateurs n'ont plus besoin de s’occuper de l’administration des serveurs physiques qui hébergent le code de leur site internet. Ils peuvent désormais se concentrer sur la gestion de leurs applications ou sites web. Compte tenu de ses avantages, il importe de recourir aux services de cette option d’hébergement, notamment lorsque votre site web présente certains signes.

1 - Plus de fonctionnalités de sécurité

Lorsque divers sites web partagent un même serveur, le risque d’attaque cybercriminel est élevé. Et pour cause, le manque de précautions d’un voisin sur son site web peut rendre vulnérable tout le serveur. Ce qui peut entraîner un problème de sécurité sur le vôtre. Cela ne signifie pas que l’hébergement mutualisé n’est pas sécurisé. Au contraire, le bémol se situe plutôt au niveau de son niveau de sécurité. Cette solution d’hébergement se révèle inefficace quand il s’agit du renforcement et de l’amélioration de la sécurité. Pour une entreprise, par exemple, ses données étant sensibles, le niveau de sécurité de l’hébergement mutualisé n’est pas à la hauteur de ses attentes.

De la sorte, en matière de gestion des données sensibles, il est crucial de recourir à l’hébergement VPS. Afin de s’assurer d’une sécurité optimale et sans compromis, surtout lorsque votre entreprise est en pleine expansion.

Tandis que l’hébergement partagé vous affaiblit quand un logiciel malveillant infecte l’un de vos voisins ou quand celui-ci est la cible des pirates. Avec l’hébergement VPS, vous n’êtes que le seul point d’accès. Vous bénéficiez ainsi d’une barrière de sécurité supplémentaire. À cet effet, il existe plusieurs fournisseurs d’hébergement VPS. Néanmoins, celui de Hostinger se démarque particulièrement par sa vitesse, sa flexibilité et sa puissance de sécurité. Avec ce fournisseur d’hébergement VPS, votre site web bénéficiera d’une sécurité unique dont vous serez le seul à contrôler.

2 - Gestion de l’augmentation du trafic de votre site web

Lorsque le trafic de votre site web augmente, cela peut affecter ses performances. Spécialement quand il s’agit d’un hébergement mutualisé. En fait, lorsque votre site web enregistre de nombreux visiteurs, les temps de chargement des pages deviennent plus longs. Ce qui occasionne un temps d’attente interminable. Dans ce cas, l’hébergement VPS s’avère nécessaire. Le fait est qu’il est capable de gérer l’accroissement des demandes. Tout le contraire des autres types d’hébergements comme l’hébergement mutualisé, l’hébergement dédié et cloud.

3 - Un temps d’arrêt récurrent sur votre site web

Souvent, vous enregistrez des temps d’arrêts prolongés sur votre site web. Même s’il est question d’un site web conçu avec WordPress. Ce qui ne constitue pas une bonne nouvelle pour votre chiffre d'affaires, surtout si vous assurez la gestion d’un important magasin d’e-commerce. En effet, une petite minute d’arrêt de votre site peut impacter vos revenus en ligne. Chose que vous ne pourriez ni accepter, ni tolérer, puisque nous sommes actuellement à l’ère du numérique.

Lorsque ces temps d’arrêts deviennent répétitifs, vous devez passer immédiatement à un hébergement VPS fiable. En plus de leur stabilité, les temps d'arrêt des serveurs VPS sont en réalité très minimes. De même, en dehors de leur capacité à s’occuper facilement de la gestion de la charge du site, le fonctionnement des serveurs VPS est nettement meilleur que celui des autres types de serveurs.

4 - Persistance d’erreurs de serveur

Le développement d’un site web peut obliger l’ajout de contenu ou de fonctionnalités complexes. De la sorte, les contraintes en matière de processeur ou de mémoire peuvent aussi s’élever. Ce faisant, des erreurs de serveur interne ou encore d’indisponibilité peuvent apparaître quand il s’agit d’un hébergement partagé par exemple. Dans ce cas, un serveur VPS est à envisager.

De même, si vous possédez un site web nécessitant un besoin de calcul énorme, vous devez migrer vers un hébergement VPS. N’étant plus concurrencé par d’autres sites en termes de puissance de calcul, votre application web pourra alors profiter de toute la puissance nécessaire.

De cette manière, dès que vous souhaitez passer à une vitesse supérieure pour accroître votre visibilité, vous devez donc opter pour une nouvelle machine virtuelle.

5 - Nécessité de personnalisation des applications

Avec l’hébergement VPS, vous aurez le contrôle total de votre environnement de serveur web. Ce qui vous donne la possibilité de procéder à l’installation des logiciels et à des configurations personnalisées. Cette option d’hébergement se révèle plus efficace lorsque vous intégrez des logiciels supplémentaires comme les systèmes de tenue de comptes ou CRM. Mieux encore, vous pouvez aussi procéder à l’installation de dispositifs de sécurité ainsi que de pare-feu personnalisés sur votre site web.

6 - Gestion d’une boutique en ligne

Avec un hébergement partagé, vous n’avez pas la possibilité d’installer votre propre logiciel. De même, la majeure partie des sites e-commerce stockant ou traitant les informations de carte de crédit possèdent la certification PCI. Or, avec un hébergement mutualisé, il est fort probable que vous ne réussissiez pas le test de conformité PCI. Ce qui n’est pas le cas de l’hébergement VPS dont les serveurs sont en mesure de respecter les normes de conformité PCI.

7 - Besoin d’accès direct au site pour votre site web

Pour réaliser les configurations de serveur personnalisées, il n’existe que deux possibilités. Soit, vous devez avoir le contrôle direct sur un serveur ou bien l’accès complet au serveur. C’est ce que vous garantit un hébergement VPS. Ce dernier vous donne la possibilité de procéder à l’édition des fichiers ainsi que l’installation de nouveaux logiciels. Dans le dernier cas, il s’agit d’une excellente opération à toute entreprise. Cela signifie en réalité que la société en question est en train de pénétrer le marché chaque jour. Voilà pourquoi, il est crucial de recourir à un hébergement VPS afin d’avoir un accès complet au serveur.

8 - En cas de fonctionnement lent de votre site web

La conception et le type d’hébergement impactent négativement la vitesse d’un site web. De ce fait, en cas de lenteur de votre site web, vous devez migrer en même temps vers un nouveau serveur VPS. Et ce, pour le développement de votre société. De même que pour la prise en charge de l’accroissement du trafic sur le site web et l’augmentation de vos ventes sans aucun problème. En plus de cela, un serveur VPS dispose d’excellentes options de personnalisation.

Vous l’aurez donc compris, un hébergement VPS est dans tous les cas une option profitable pour votre société.