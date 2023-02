L'Assemblée générale des Nations unies a voté massivement en faveur d'une résolution appelant au retrait immédiat de la Russie en Ukraine. La Russie a été condamnée par 141 voix contre 7 et 32 abstentions selon les derniers renseignements. Cette décision est intervenue après l'offensive de la Russie qui a abouti à l'annexion des républiques de l'est de l'Ukraine. Cette résolution est non contraignante. 7 pays ont apporté leur soutien à la Russie, à savoir: la Biélorussie, le Mali, le Nicaragua, la Russie , la Syrie, la Corée du Nord et l'Érythrée.

Le Mali est un des alliés de la Russie qui aide son partenaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Kuleba, a déclaré que les 141 États membres de l'ONU ayant voté en faveur de la résolution ont clairement indiqué que la Russie devait mettre fin à son "agression illégale".

«L'intégrité territoriale de l'Ukraine doit être restaurée. Un an après le lancement par la Russie de son invasion à grande échelle, le soutien mondial à l'Ukraine reste solide» a-t-il ajouté. Malgré les efforts de la Russie pour mettre fin à son isolement, en soulignant les dommages causés par l'Occident en déversant des armes dans la région ou en soulignant la crise de la faim croissante qu'elle imputait aux sanctions occidentales, elle n'a pas réussi à obtenir un soutien significatif lors de l'Assemblée.