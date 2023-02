Nazaire Kpadonou alias « le tigre », septuple champion d'Afrique en boxe dans la catégorie Super léger, a été reçu sur la télévision en ligne Grandpublic TV afin de parler de son après carrière. L'ancien boxeur béninois traverse actuellement des moments difficiles pour satisfaire d’abord à ses propres besoins et ensuite à ceux de ses enfants que son ex-femme lui a laissé. Pour satisfaire donc à ces besoins, il est obligé de conduire le taxi-moto (Zémidjan) afin de gagner un peu d'argent.

Les raisons avancées par Nazaire Kpadonou est qu'il ne veut pas devenir comme l'ancien boxeur feu Aristide Sagbo dit " Sowéto" qui est dans la stricte obligation « d’aller de porte à porte pour quémander » afin de survivre. C'est pour ne pas faire comme feu Aristide Sagbo qu’il « préfère aller faire autre chose ». Selon le septuple champion d'Afrique dans la catégorie Super léger, quand on est un homme, «il faut se battre. Il faut aller chercher là où on peut quand même gagner sa vie ». Pour Nazaire Kpadonou, ce n'est pas une honte pour lui.

Très fier, il a déclaré qu’il peut porter la tenue de « Zémidjan » pour aller à la présidence de la République et les gens sauront que « c’est un maillot jaune qui a mis les pieds à la présidence ». Il a laissé entendre qu’il a besoin de faire ce métier de « Zémidjan » pour que ces enfants survivent .Car il est père et mère pour ses enfants et qu’il est « condamné à conduire le taxi moto ». Mais il se dit fatigué de continuer à conduire ce taxi moto. C’est pourquoi, il a lancé un vibrant appel au peuple béninois en sollicitant leur aide. « Si quelqu'un à un job, je suis ouvert » a-t-il lâché et d’ajouter ensuite qu’il veut un travail pour gagner de l’argent dans le but d’assurer l'avenir de ses progénitures.

Il a rappelé qu’à leur époque, les boxeurs ne gagnent pas grande chose et que ce qui est dans leur tête, c’est que leur nation puisse gagner et rien que la victoire pour leur patrie mais pas autres choses. En matière de finances, il a révélé que ce sont les promoteurs qui ont le pouvoir d’aller auprès des sponsors, de l’Etat et de la Fédération béninoise de boxe (FBB) et que les boxeurs ne touchaient même pas l’argent. Nazaire Kpadonou a fait savoir qu’ils signent un contrat qui ne dépasse pas 200 mille francs fcfa. Il se désole qu’on ne les paie pas par rapport à l'énergie qu'ils déploient sur le ring. « Après ma carrière, je gagnais 1000fcfa par semaine en tant que coach » a-t-il indiqué.