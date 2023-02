Rema, la superstar nigériane, continue de faire sensation sur le Billboard Hot 100 en entrant dans le top 30. Le remix de "Calm Down" de Rema a grimpé de sept places pour atteindre la 28ème place du dernier classement, contre la 35ème place de la semaine précédente. Cela montre la popularité croissante de la musique de Rema aux États-Unis. La chanson est présente dans les charts depuis 21 semaines et continue d'être très appréciée. Pour la première fois de l'histoire, "Calm Down" de Rema est en tête de la liste américaine des afrobeats et occupe le sommet du classement Billboard Afrobeats depuis 22 semaines.

Les cinq premières chansons sont inchangées, avec "People" de Libianca à la deuxième place, "Free Mind" de Tems à la troisième place, "Last Last" de Burna Boy à la quatrième place et "Fall" de Wizkid à la cinquième place. Le clip vidéo de "Calm Down" est également devenu un phénomène sur YouTube avec plus de 355 millions de vues, ce qui en fait le clip nigérian le plus regardé sur la plateforme.

Le single est sorti en février 2022, un mois avant le premier album de Rema "Rave and Roses". En seulement onze mois, le clip a été visionné plus de 355 millions de fois, ce qui montre l'impact énorme que Rema a sur la scène musicale mondiale.