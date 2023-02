Le conflit israélo palestinien est l'un des plus complexes au monde. Suite à la guerre israélo-arabe de juin 1967, l’État hébreux a occupé la Cisjordanie. Selon des données officielles, environ 475000 israéliens vivent dans des colonies en Cisjordanie. Cette situation a fait naître un climat de tension permanent où l'on assiste à de violentes escalades qui drainent malheureusement de nombreux morts. La communauté internationale sous l'égide de l'ONU a initié plusieurs tentatives de médiation qui n'ont pas apporté de réelles avancées.

Les États-Unis, grands alliés d’Israël, essayent depuis de nombreuses années de trouver une solution négociée. Sous la présidence de Donald Trump, la piste de la solution à deux États avait fait son bonhomme de chemin et c'est Jared Kushner, le gendre de Trump qui pilotait le processus. Actuellement, il semble que l'administration Biden privilégie cette solution à deux États. Tout récemment, Israël a pris la décision de légaliser neuf colonies en Cisjordanie et de construire de nouveaux logements dans les colonies existantes. Plusieurs chancelleries occidentales ont dénoncé cette décision d’Israël qui selon eux va contribuer à exacerber les tensions avec la Palestine.

Dans une déclaration commune, les États-Unis, l'Allemagne, la France, l'Italie, les Grande-Bretagne s'opposent avec fermeté au projet israélien. "Nous nous opposons fermement à ces actions unilatérales qui ne font qu'accroître les tensions entre Israéliens et Palestiniens et qui nuisent aux efforts visant à parvenir à la solution négociée des deux États. Nous continuons de suivre de près les évolutions de la situation sur le terrain portant atteinte à la viabilité de la solution des deux États et à la stabilité de la région dans son ensemble" peut-on lire dans le communiqué commun des cinq grandes puissances.