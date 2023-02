Lanny Poffo, frère de la légende de la lutte Macho Man Randy Savage, est décédé. Il était connu sous les noms de "Leaping Lanny Poffo" et "The Genius" au cours de sa carrière avec la World Wrestling Federation. Poffo a commencé à se battre en 1974 avec la All-South Wrestling Alliance et a gagné un championnat par équipe avec son père, la légende de la lutte Angelo Poffo, au sein de différentes promotions affiliées à la National Wrestling Alliance.

En 1985, il a rejoint son frère Randy à la WWF et a affronté plusieurs des plus grands noms de l'industrie, tels que Hulk Hogan, Andre the Giant et Ultimate Warrior. Son gimmick "The Genius" a connu un certain succès à la fin des années 1980, grâce à la poésie qu'il écrivait et interprétait lors des matches.

Bien que Lanny n'ait jamais atteint la même popularité que son frère, il reste un nom important dans l'histoire de la lutte professionnelle. La cause de sa mort n'a pas encore été annoncée. Lanny Poffo sera manqué par ses fans et ses amis dans l'industrie de la lutte, mais sa contribution à ce sport ne sera jamais oubliée.