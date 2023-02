En France, un Béninois âgé de 39 ans et accusé d'escroquerie a été arrêté par la police à Albi. Il est suspecté d'avoir commis plusieurs escroqueries sur Internet en publiant de fausses annonces de vente. Grâce aux enquêtes, les autorités ont découvert que l'homme avait détourné des sommes conséquentes provenant d'internautes naïfs. En France, les arnaques sont un véritable fléau qui frappe des centaines de milliers de personnes chaque année.

Les internautes doivent donc être vigilants lorsqu'ils effectuent des achats en ligne. Les sites d'annonces de ventes entre particuliers sont la cible d'arnaqueurs de plusieurs pays d'Europe de l'est, mais aussi d'Afrique. En Afrique, les autorités ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Une vaste campagne a été par exemple menée au Bénin contre la cybercriminalité pour réduire le fléau. Le Béninois arrêté à Albi comparaîtra devant le tribunal correctionnel d'Albi le 16 novembre 2023 pour répondre de ses actes.

Au Nigéria, où sévit le phénomène d'arnaques, les autorités ont décidé de s'allier à un autre géant pour parvenir à éradiquer. Le Nigéria veut lutter contre ce fléau en formant 5 millions de Nigérians. Le pays a signé un accord préliminaire avec Microsoft lors du salon mondial de la tech grand public (Gitex) à Dubaï pour former les citoyens en compétences numériques et les sensibiliser à la sécurité informatique. La formation couvrira un million de chômeurs, 200 000 étudiants, 6500 développeurs et 1700 formateurs. Le but est de sécuriser l'écosystème numérique du pays et de donner à ses citoyens les compétences nécessaires pour naviguer en toute sécurité sur le web.