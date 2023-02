Le célèbre patron de Twitter, Elon Musk, fait encore la une des journaux. En effet, l’homme âgé de 51 ans, qui était depuis quelques mois, le deuxième homme le plus riche du monde, a repris sa place d’homme le plus fortuné. Selon les informations rapportées par le média américain Bloomberg, le patron du constructeur de véhicules électriques, Tesla, a détrôné l’homme le plus riche d’Europe, Bernard Arnault, PDG du géant français LVMH. Celui-ci avait pris la place d’Elon Musk, en décembre 2022. Cependant, Bloomberg a fait savoir que les choses ont changé en faveur de ce dernier, suite à une augmentation de la valeur de l’action Tesla.

La fortune de Bernard Arnault estimée à 185,3 milliards de dollars

La fortune d’Elon Musk était, en effet, de près de 187,1 milliards de dollars après la dernière fermeture des marchés boursiers. Cette valeur nette d’Elon Musk dépasse celle de Bernard Arnault estimée à 185,3 milliards de dollars. Notons qu’en 2022, les actions de Tesla ont connu une forte baisse. Elles ont cependant pris une tendance à la hausse, depuis début 2023. Pour mémoire, si Elon Musk est aujourd’hui l’homme le plus riche du monde, il détient également le record de la plus grande fortune jamais perdue. Fin 2022, il avait perdu 200 milliards de dollars. Sa fortune passant de 340 milliards de dollars en 2021, à 137 milliards de dollars en décembre 2022.

À l'époque, Elon Musk avait affirmé sur Twitter qu'il disposait des fonds nécessaires pour sortir le groupe Tesla de la bourse. Plusieurs investisseurs qui avaient considéré ces déclarations du milliardaire avaient alors parié sur une baisse de la valeur de l'action Tesla. Cela était dû au montant important qu’ils avaient perdu à cause du simple tweet de l'homme du richissime homme d’affaires. Le montant de sa perte avait été confirmée par le Bloomberg Billionaires Index. À l’époque, plusieurs sources concordantes avaient indiqué que la capitalisation boursière de Tesla avait aussi connu une énorme chute.