La Russie a annoncé la nationalisation de centaines de biens et actifs ukrainiens en Crimée annexée, appartenant à des oligarques et des banques ukrainiens. Selon le Parlement régional, une partie des fonds sera utilisée pour financer l'intervention militaire en Ukraine. Les biens concernés comprennent ceux de l'homme le plus riche d'Ukraine, Rinat Akhmetov, et du milliardaire Igor Kolomoïski, ainsi que ceux de dizaines de banques ukrainiennes et du club de football Dynamo Kyïv pour ne citer que ceux-là.

Alors que les responsables russes discutent activement de la possibilité de saisir d'autres biens immobiliers et financiers appartenant à des Russes qui ont quitté le pays et critiquent la guerre du Kremlin en Ukraine, la Russie a annoncé la "nationalisation" de 500 biens et actifs en Crimée annexée. Ceux-ci appartiennent à des oligarques ukrainiens, des banques et des usines opérant dans la région. En occident aussi, un débat sur la possible saisie des biens des oligarques russes pour financer la reconstruction en Ukraine est en cours depuis des mois.

Pour rappel, Vladimir Poutine, le président russe, a exprimé sa détermination à faire face aux pays occidentaux qui fournissent des armes à l'Ukraine lors des célébrations du 80e anniversaire de la victoire soviétique à Stalingrad. Poutine considère les livraisons d'armes occidentales comme similaires aux chars allemands qui ont menacé l'URSS pendant la guerre et a déclaré que "nous avons ce qu'il faut pour répondre et ce ne sera pas limité aux blindés". La saisie annoncée des biens ukrainiens entre donc dans le cadre du renforcement de la capacité militaire russe face à ces nouvelles livraisons d'armes. De quoi ravivez les tensions entre Kiev et Moscou.