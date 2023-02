Il y a quelques jours, le FBI et ses collègues d'Europol ont mis fin aux activités du groupe de hacking Hive. Le 26 janvier dernier, la justice américaine avait signifié que les serveurs du groupe avaient été saisis. La plateforme qui regroupe un collectif de pirates informatiques s'est spécialisée dans la location de logiciels de ransomware et prenait des commissions lorsque des entreprises étaient piratées. Le FBI et Europol ont réussi à stopper leurs activités. Selon des sources concordantes, les victimes de Hive se comptent par milliers, soit 1 500 organisations dans 80 pays à travers le monde.

D'après les autorités judiciaires américaines, le FBI et Europol ont usé de divers stratagèmes dans le but d’infiltrer le réseau de hackers. Le procédé de ransomware a permis à la plateforme de dérober près de 100 millions d'euros à plusieurs entreprises et institutions. C'est donc dire que les hackers étaient très efficaces. Sans aucun doute, Hive était le groupe de hacker le plus redoutable dans le secteur ransomware. Les différentes victimes, quant à elle, peuvent pousser un ouf de soulagement.

Le FBI a pu récupérer 300 clés de déchiffrage et les a restitués à plusieurs entreprises et institutions, 336 selon les chiffres. D'après le FBI, plus d'un millier de clés de déchiffrage ont été retrouvées et toutes les victimes ne se sont pas encore manifestées. Ces dernières années, les hackers qui se sont spécialisés dans le domaine du ransomware font régner un climat de psychose au sein des plus grandes entreprises du monde. Ces dernières investissent des sommes énormes pour sécuriser leurs données, mais cela n'empêche pas des hackers de trouver des failles et de les exploiter de manière judicieuse.