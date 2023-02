C'est une découverte qui suscite l'engouement dans le milieu scientifique. LHS 475b est une exoplanète rocheuse découverte par l'équipe de l'université Johns Hopkins à partir des données du projet Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) et confirmée par le télescope spatial James Webb. LHS 475b est à 41 années-lumière de la Terre et mesure 99% de la taille de notre planète. Cependant, sa température de surface est extrêmement élevée, autour de 300 °C, ce qui la rend inhospitalière pour la vie. LHS 475b est en orbite autour de l'étoile LHS 475, une naine rouge qui est sept fois plus petite que notre Soleil et entourée de planètes rocheuses.

Le télescope James Webb est la petite pépite du moment. Grâce à ses découvertes et photographies, les LHS 475b orbite autour de son étoile en seulement deux jours. En raison de sa proximité avec l'étoile, il est peu probable qu'il y ait de la vie sur LHS 475b. Le télescope James Webb a été lancé en décembre 2021 et est le dernier télescope spatial développé par la NASA en collaboration avec l'ESA et la CSA. Il utilise un spectrographe à infrarouge NIRSpec qui permet de collecter des images à des distances jamais atteintes auparavant. Le télescope a confirmé la présence de LHS 475b en mesurant la diminution de la luminosité de l'étoile lorsque la planète passe devant elle. La découverte de cette exoplanète va aider les scientifiques à mieux les comprendre et à explorer le système stellaire de la naine rouge LHS 475.