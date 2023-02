Triste nouvelle pour les fans de la série populaire américaine, NCIS. En effet, l’acteur de la série, Austin Majors, est décédé à l’âge de 27 ans. À en croire, la presse américaine, l’acteur est mort dans un centre pour sans-abri, à Los Angeles. Pour l’heure, la cause du décès fait toujours l’objet d’une enquête. La nouvelle a été confirmée par sa famille qui, dans un communiqué, a qualifié Austin « d'être humain artistique, brillant et gentil ». « Austin tirait beaucoup de joie et de fierté de sa carrière d'acteur. Depuis qu'il était petit, il n'a jamais connu d'étranger et son objectif dans la vie était de rendre les gens heureux » a-t-elle indiqué.

Il a joué le rôle de Theo Sipowicz

« Il a grandi dans une petite ville où il aimait camper et pêcher avec sa famille et sa troupe de scouts. Il aimait son chien, Sunny, et le cheval sur lequel il a grandi, Balla » a ajouté la famille du défunt dans le communiqué. Outre la série NCIS, Austin Majors a joué dans la série policière d’ABC, NYPD Blue. Dans cette dernière, il a joué le rôle de Theo Sipowicz. Rappelons que le décès d’Austin Majors intervient plusieurs jours après celui de l’acteur de la série Hollywood Heights, Cody Longo. Ce dernier, qui était âgé de 34 ans, avait joué le rôle d’Eddie Duran.

La triste nouvelle, initialement révélée par son agent Alex Gittelson, le 10 février 2023, indiquait que le corps de l’homme avait été retrouvé sans vie, deux jours plus tôt. Dans une interview accordée au média américain CNN, il a fait savoir que le corps avait été découvert dans le domicile d’Austin, dans l’État du Texas. Selon le média TMZ, c’était l’épouse du défunt, qui avait alerté la police. Dans un communiqué, cette dernière a indiqué que : « C'était un père incroyable et le meilleur des maris. Notre monde entier est brisé. Tu nous manqueras toujours et à jamais et nous t'aimerons ».