A la faveur du conseil hebdomadaire des ministres en République du Bénin, tenu le mercredi 22 février 2023 dernier, Patrice Talon et son gouvernement ont fait le choix d’un nouveau directeur à l’Agence nationale d’identification des personnes (Anip). Un choix qui fait couler beaucoup d’encre et ne rassure pas tout le monde. Après la nomination à un poste aussi sensible surtout concernant l’élaboration de la liste électorale pour permettre d’aller aux élections couplée 2026, certains béninois sont inquiets.

Pour la courte histoire, la réalisation de la liste électorale informatisée (Lei) dont l’Anip a eu la charge n’a servi qu’à une élection et la nomination du nouveau DG ne rassure pas tout le monde. Alors que le Bénin s’apprête à grands pas à vivre l’expérience des échéances jamais vécues, la nomination du nouveau directeur général de l’ANIP continue de susciter des inquiétudes.

Des voix s’élèvent et se demandent ce que cache cette énième nomination d’un expatrié à la tête d’une structure étatique depuis l’avènement du régime de la Rupture. Cependant, le débat doit être recentré et réorienté pour éviter les discussions vidées de leur sens à quelques trois ans de ces élections. Certains analystes pensent que cette nomination ne donne aucune garantie au sujet de la sécurisation du fichier électoral. C’est d’ailleurs le moment où les parties concernées aux côtés de l’Anip doivent avoir une franche collaboration et travailler pour une bonne image de ladite institution.