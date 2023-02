L’influence de la Chine dans le domaine de l’espace inquiète les États-Unis. En effet, dans une interview accordée à trois médias, dans la soirée du samedi 18 février 2023, le général Bradley Chance Saltzman, chef des opérations de l’espace au sein de l’armée de l’air américaine, a estimé que l’empire du milieu est la « plus grande menace » à contrer par les États-Unis. D’après lui : « Nous voyons toute une gamme d’armes produites par nos adversaires stratégiques », tout en ajoutant que « la plus grande menace vient de la République populaire de Chine, mais aussi de la Russie ».

« Notre façon d’y opérer doit évoluer »

Toujours au cours de son intervention, le haut gradé de l’armée américaine a par ailleurs estimé que : « L’espace, en tant que domaine contesté, a fondamentalement changé. Notre façon d’y opérer doit évoluer, essentiellement à cause de la gamme d’armes que la Chine et la Russie ont essayé et parfois utilisé ». Notons que les propos du général américain interviennent plusieurs jours après que les autorités américaines ont abattu un ballon chinois qu’ils considèrent comme un engin espion. L’annonce avait été faite le vendredi 17 février 2023, par le Pentagone.

La destruction du ballon par les autorités américaine avait fait réagir leurs homologues chinois qui ont dénoncé « un abus de 100% de l’utilisation de la force ». D’après des sources concordantes, le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, a fustigé la réaction du pays de l'Oncle Sam après la découverte de ballons qui ont malencontreusement pénétré l'espace aérien américain il y a quelques jours. Le sujet avait été abordé, lors de la conférence de Munich sur la sécurité, par Pékin. Au cours de cette dernière, le ministre chinois des Affaires étrangères, avait dénoncé « une violation de la pratique coutumière internationale », estimant qu': « il y a beaucoup de ballons dans le ciel, de différents pays. Voulez-vous abattre chacun d'entre eux ? Cela ne montre pas que l'Amérique est forte ».