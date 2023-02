Plus de 20 ans après le décès d'Aaliyah Haughton, une femme affirme être sa fille biologique qu’elle aurait conçue avec le rappeur R. Kelly. La nouvelle qui aura été rendue publique dans une vidéo sur le réseau social TikTok n’a pas manqué de susciter des réactions au sein des internautes. Alors que certains remettaient en cause la déclaration de la jeune femme et se sont moqués d’elle, d’autres estiment qu’il faut avoir des preuves qui contredisent son affirmation avant de l’attaquer. Celle qui s’est identifiée comme étant « Love », prétendant vouloir dire des vérités sur sa mère.

Les internautes se moquent d'elle...

Elle estime avoir traversé de choses désormais pour continuer à garder le silence. « J'ai l'impression d'avoir traversé tellement de choses pour garder cette identité et délibérer avec différents membres de la famille. Vous connaissez l'énergie, vous savez comment ça peut arriver. Je veux juste que le monde connaisse la meilleure partie de moi. J'accepte également ma mère Aaliyah Haughton. J'ai été secoué... », a-t-elle lancé dans la vidéo, déclenchant une vague de moqueries. « Elle ne leur ressemble en rien. Pourquoi ses yeux se regardent. Elle sait qu'elle ment. », a fait remarquer un internaute.

Décédée en août 2001

Rappelons qu’au cours ces dernières années, les ennuis judiciaires rencontrés par le rappeur américain R. Kelly ont permis de revenir sur certaines parties de la vie d'Aaliyah Haughton décédée le 25 août 2001 dans un accident d'avion à Marsh Harbour aux Bahamas alors qu’elle n’avait que 22 ans. Aaliyah Haughton aurait été enceinte de R. Kelly. Mais la grossesse aurait tout de même été interrompue, selon les informations qui ont été révélées au cours d’un procès du chanteur américain.